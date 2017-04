Politiet evakuerer folk fra boliger rundt den brennende lageret til Asko i Vestby i Akershus. Det er påvist ammoniakklekkasje.

"Befolkningen i områdene øst for Asko til og med Bjerkeskaug, og sør langs E6 ned mot Kjenn bes om å forlate boligen og oppholde seg et annet sted. For øvrig ber vi alle som bor innenfor en radius på 2,5 km fra Asko-lageret om å holde seg innendørs, samt holde dører og vinduer lukket", opplyser politiet.

(©NTB)