Politiet i Nordland etterforsker over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i Tysfjord. Mer enn 70 ofre er registrert i det store sakskomplekset.

– Det dreier seg om overraskende mange saker. Jeg kjenner ikke til noe annet sakskompleks som har hatt samme omfang. Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker. Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang samt andre seksuelle krenkelser, sier politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt til NTB.

De aller fleste av barna som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i nordlandskommunen, er jenter som var mellom 7 og 16 år gamle da overgrepene skjedde

Sakene er knyttet blant annet til det læstadianske trossamfunnet i kommunen. Det er i tillegg til sedelighetssakene også registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten. Rengård understreker at det er for tidlig for politiet å konkludere med om sakene knytter seg til ett spesielt miljø.

Flere tiår med overgrep

– Vi gir en statusoppdatering nå, men dette er ikke noe endelig bilde av dette sakskomplekset, sier han.

Siden VG i fjor sommer avslørte hvordan elleve kvinner og menn gjennom flere tiår skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen, har Tysfjord-komplekset vokst voldsomt. I dag omfatter det over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep. Flesteparten av dem skal ha blitt begått i kommunen, ifølge politiet.

Enkelte av sakene er opptil 40 år gamle. Rengård bekrefter at de har personer som er mistenkt for forhold som er så gamle at de er foreldet, som også er mistenkt i saker som er nye nok til at de kan føres for retten. Det skulle tilsi at enkeltpersoner har drevet en overgrepsvirksomhet mot flere fornærmede gjennom en årrekke, hvis politiets mistanker stemmer overens med virkeligheten.

Barn mellom 7 og 16 år

Så langt er det registrert mer enn 70 fornærmede. Politiet er stort sett ferdig med å avhøre dem. De fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat, med unntak av noen få saker som nylig er opprettet.

En del av vitnene som er avhørt, er barn som er så unge at politiet har måttet gjennomføre såkalte tilrettelagte avhør, som stort sett brukes når det er snakk om barn, ungdom og spesielt sårbare personer.

Politiet har mer enn 80 mistenkte – og har så langt tatt ut siktelse i elleve saker, alle mot samme person. Denne saken ligger nå til påtaleavgjørelse hos statsadvokaten i Nordland og vil trolig komme for retten i oktober i år.

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. Politiet mistenker dessuten at det fortsatt er flere nyere saker som etterforskerne så langt ikke kjenner til, og ber personer som har informasjon om seg selv eller andre, ta kontakt med politiet.

Venter flere siktelser

– Det er gjennomført avhør av flere mistenkte. Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som vil fortsette, sier Rengård.

– Det antas at det frem mot høsten vil bli tatt ut siktelser og tiltaler i flere saker, uten at vi på dette stadiet kan si noe mer konkret om antall saker, sier politiadvokaten.

Han understreker at selv om en god del av forholdene strekker seg så langt tilbake i tid – mellom 20 og 40 år – at de er foreldet, så har informasjon om disse sakene vært et svært viktig bidrag i politiets arbeid med Tysfjord-komplekset.