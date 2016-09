Konkurransetilsynet har stanset sammenslåingen av restaurantkjedene Peppes og Dolly Dimple's.

Illustrasjonsfoto

Årsaken til at Konkurransetilsynet stanser fusjonen, er at tilsynet mener oppkjøpet vil føre til at konkurransen innenfor restaurantmarkedet og take-away-markedet blir vesentlig begrenset.

Tilsynets nei kom ikke uventet. Allerede i juli uttrykte Konkurransetilsynet sin skepsis til fusjonen.

Frykter økte priser

De to restaurantkjedene er i dag er de to eneste landsdekkende pizzakjedene som opererer innen både restaurant- og take-away-markedet.

– Peppes Pizza og Dolly Dimple's er nære konkurrenter, og konkurransepresset mellom dem vil forsvinne dersom de får samme eier. Dette kan føre til økte priser på pizza og dårligere kvalitet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Ulempe for forbruker

Det var i slutten av mars i år at det ble kjent at Jens Ulltveit-Moes pizzakjede Peppes hadde inngått en avtale om å overta konkurrenten.

I mai varslet Konkurransetilsynet at de kom til å se nærmere på saken, og i midten av juli kom altså den foreløpige vurderingen fra tilsynet.

– Oppkjøpet ville ført til redusert konkurranse både nasjonalt og i 20 lokale markeder. Peppes Pizza ville fått økt markedsmakt som de kunne utnyttet til ulempe for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Peppes Pizza har kommet med forslag til avhjelpende tiltak for å begrense de konkurranseskadelige virkningene av kjøpet.

– Konkurransetilsynet har vurdert de foreslåtte tiltakene og kommet til at de ikke var tilstrekkelige til å fjerne tilsynets bekymringer, sier Gabrielsen.