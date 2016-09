Petroleumstilsynets leder møter tirsdag arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) bak lukkede dører. Hauglie vil vite om tilsynet har gjort jobben sin på skandaleplattformen Goliat.

– Jeg ønsker å diskutere om det er behov for å gjennomføre tilsyn på en annen måte, og om det er behov for et annet regelverk, uttalte Hauglie til NTB i forrige uke.

Direktør i Petroleumstilsynet (Ptil) Anne Myhrvold møter statsråden uten fagforeninger eller bransje til stede.

– Hauglie ønsker en orientering om situasjonen på Goliat-plattformen spesielt, om Ptil bruker sine virkemidler godt nok der, og utviklingen av sikkerheten i bransjen generelt, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).