Politistasjonssjefen på Gardermoen beklager at fortvilte passasjerer som måtte se langt etter nødpass fredag ettermiddag og kveld, isteden ble bedt om å ringe Erna Solberg.

Politiposten som utsteder nødpass, ble stengt ved 15-tiden fredag ettermiddag og var ubemannet helt fram til 22-tiden på kvelden.

Et titalls passasjerer sto i kø da kontoret ble stengt. De fikk ingen informasjon, forteller en av dem til NTB.

- Vi ble bare bedt om å vente, sier passasjeren, som ikke ønsker å bli navngitt.

- Da vi spurte politiet om hva vi skulle gjøre, fikk vi beskjed om å ringe Erna (Solberg), sier passasjeren.

Beklager uttalelsen

At passasjerene ble bedt om å ringe statsministeren, faller ikke i god jord hos politistasjonssjefen ved Gardermoen politistasjon, Paal Sørhagen:

- Som politistasjonssjef ved Gardermoen, beklager jeg både uttalelsen i oppslaget, og at vi dessverre måtte stenge politiposten i ettermiddag/kveld på grunn av sykdom blant våre ansatte, sa Sørhagen fredag kveld.

Han lovet da at de ville gjøre alt de kunne for at det ville være mulig for reisende å skaffe seg nødpass senere på kvelden. Etter over åtte timer, kunne politiet på Gardermoen igjen åpne dørene til politiposten.

Men da var allerede skaden skjedd for mange reisende som av ulike grunner hadde ankommet landets hovedflyplass uten pass. Flere timers venting var forgjeves, og flere av passasjerene mistet flyene sine.

Sykdom

Ifølge vaktleder Kjetil Folkvord ved Gardermoen politistasjon skyldes stengingen av nødpasskontoret sykdom, og at politiet derfor ble nødt til å sette all bemanning inn i passkontrollen.

- Det har ikke vært mulig å få inn ekstramannskaper. Men vi håper å få åpnet nødpasskontoret så fort som mulig, sa han tidligere fredag kveld.

- Passasjerer i passkøen forteller at de er blitt bedt om å ringe statsministeren?

- Det vil jeg ikke kommentere, sa Folkvord.

Nødpass blir utstedt dersom man av en eller annen grunn ikke har passet i orden før man skal ut og reise.

Politiet på Gardermoen opplyser til NTB at politiposten vil være åpen fra fredag kveld og gjennom natten. Det var sent fredag kveld ikke kjent om politiet blir nødt til å stenge dørene til nødpasskontoret igjen denne helgen. (NTB)