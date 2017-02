– Det er viktig at vi ikke ender opp med samme forvirring og mistillit til medier som i USA, sier Petter Bae Brandtzæg. Høyre, Ap og Frp varsler økt aktivitet på Facebook frem mot valget.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har stor suksess med egen blogg og mer enn 110.000 følgere på Facebook.

Erna Solberg (H) har arrangert «folkets spørretime» på Facebook med partifeller som «programledere», mens Siv Jensen brukte samme nettsted til å holde nyttårstale for velgerne.

Ikke minst har Donald Trumps svært aktive Twitter-bruk vist hvordan politikere er blitt mindre avhengige av mediene som mellomledd mellom seg selv og folket.

– Facebook blir den viktigste kanalen for velgerne ved valget neste høst. Det blir en sosiale medier-valgkamp, sier kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i Høyre.

Advarer mot utviklingen

Medieforsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF er sikker på at norske politikere kommer til å øke aktiviteten i sosiale medier og egne kanaler i den kommende valgkampen.

– Det er vel ikke tilfeldig at forsvarsministeren kom seg på Facebook her om dagen. Denne aktivitetene blir et problem hvis balansen i redigerte medier svekkes. Det var det som skjedde i USA, der Trump på egen hånd kunne styre mye av den politiske debatten gjennom Instagram, Twitter og Facebook. Det er ikke heldig, sier han.

Høyre girer opp

I tillegg til «Folkets spørretime», har Høyre det siste halve året også utviklet debattprogrammet «Facebook battle». Det vakte en viss oppmerksomhet da helseminister Bent Høie (H) møtte Aps Torgeir Micaelsen til «Facebook battle» i Stortingets vandrehall i november.

Torsdag denne uken er det tid for en ny «battle», når Høyres Tina Bru utfordrer Aps Per Rune Henriksen til oljedebatt.

– Tradisjonelle medier blir ikke uviktige. Mye av det som preger sosiale medier kommer jo fra de tradisjonelle mediene. Men vi ser at en presse med færre journalister dropper den klassiske faktasjekken. Da er sosiale medier viktig for å kunne korrigere, sier Alstadsæter i Høyre.

Arbeiderpartiet vil annonsere mer

Også Ap satser hardere på sosiale medier. I valgkampen vil de bruke en stor del av markedsføringen i digitale kanaler, deriblant sosiale medier.

– Vi har alltid vært opptatt av å møte folk der de er, enten det gjelder å banke på døren, stå på stand, eller snakke med dem på Facebook, sier kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Ap.

Partiet brukte nylig digitale kanaler for å dra velgerne med i programprosessen.

– Vi åpnet for at alle kunne spille inn forslag til partiprogrammet vårt gjennom en egen nettside. Det kom over 2600 forslag som fikk over en halv million stemmer, og flere av forslagene er med i programforslaget.

Men partiet har ikke en stor stab som skriver Facebook-poster for politikerne:

– I sosiale medier er det viktigste at politikerne er genuine. De må være seg selv og de må selv finne sin stemme, sier Langerud.

Frp lover flere eksperimenter

Markedssjef Helge Fossum i Frp sier sosiale medier blir stadig viktigere, uten at det erstatter partiets arbeid opp mot profesjonelle medier.

– Jeg kan aldri se for meg at det skjer. Sosiale medier er et nyttig tilskudd fordi vi der kan snakke direkte med folk. Det betyr ikke at mediene status er endret. Sosiale medier er et supplement, sier Fossum.

Han lover flere direktesendinger og andre eksperimenter i sosiale medier.

Forholdet mellom enkelte av Frps politikere og etablerte medier er stadig konfliktfullt. Sylvi Listhaug har flere ganger vært i konflikt med mediene, og i helgen endte det i full konflikt mellom avisen Nordlys og justisminister Per-Willy Amundsen. Ministeren brukte ord som «Pravda» og «fake news».

Fallende tillit

Brandtzæg i SINTEF mener utspillet til Sylvi Listhaug om medienes svekkede troverdighet forrige uke speiler en tendens vi bør følge nøye, der politikere sår tvil om tilliten til pressen.

– Det er viktig at vi ikke ender opp med den forvirringen, mistilliten til medier og falske nyheter som skjedde i USA, sier han.

Brandtzæg viser til en nylig publisert rapport fra Edelman Trust, der det kommer frem at tilliten til både medier, myndigheter og næringsliv er fallende.

Undersøkelsen omfatter USA og en rekke vestlige land, men ikke Norge. Brandtzæg minner også om en uttalelse Barack Obama kom med rett før han gikk av som president: «Min følelse er at alle hater mediene nå», sa han ifølge Nieman Lab.

– Den situasjonen må vi ikke havne i. Det vil være farlig ikke å ta disse tendensene på alvor. Det vi nå ser i USA, med alt dramaet om «fake news», var det ingen som hadde spådd på forhånd, sier Brandtzæg.

– Farlig økonomisk tendens

Svein Tore Bergestuen har mange år bak seg i pressen, har vært politisk rådgiver for Hadia Tajik, og jobber nå som uavhengig konsulent. Han mener det er en annen utvikling rundt de sosiale mediene som er minst like farlig:

– De mest dramatiske endringene nå har ikke med politikernes bruk av sosiale medier å gjøre, men med partiene og andre store annonsørers bruk av betalt markedsføring på for eksempel Facebook, sier han.

Bergestuen viser til at Facebook og Google for noen få år siden tok 20 prosent av den norske digitale annonsemarkedet. Dette tallet stiger kraftig.

– Det har enorm betydning for publisister som Schibsted (som blant annet eier Aftenposten og VG. Red.anm.) Hva skjer med inntektsgrunnlaget, med forretningsmodellen, og dermed finansieringen av journalistikken?, spør Bergestuen.

Han mener dette kan endre makten i Norge fundamentalt, og at politikerne spiller to svært ulike roller.

– De er både kyniske brukere av gigantenes verktøy, men de er også ansvarlig for rammevilkår og mediepolitikk. «Fake news» kommer til å øke i takt med denne underfinansieringen av journalistikken, for det er journalister som kan sjekke fakta og få trollet ut i solen, sier Bergestuen.