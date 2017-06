Den tidligere politimannen Johan Martin Vie ble prøveløslatt fra en forvaringsdom på ti år. Nå er han tiltalt i forbindelse med «Dark Room»-saken.

I en kjennelse fra Bergen tingrett går det frem at den tidligere politimannen nå er tiltalt for å ha lastet ned overgrepsbilder av barn, melder NRK.

Mannen ble i 2010 dømt til ti års forvaring for grove seksuelle overgrep mot barn.

Ofrene var 16 mindreårige gutter helt ned i ti års alder fra Norge, Brasil og Romania.

50-åringen ble prøveløslatt i september i fjor. Noen uker senere mener politiet han igjen lastet ned nye overgrepsbilder. Vie ble pågrepet og varetektsfengslet på Østlandet. Onsdag ble han fengslet i åtte nye uker i Bergen tingrett.

Dømt til forvaring

– Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Vie ble prøveløslatt under tvil med strenge vilkår etter at minstetiden hadde utløpt. Han skulle blant annet ikke ha kontakt med barn under 16 år, og ble også pålagt å bare bruke elektronisk utstyr som Kriminalomsorgen kjente og kunne kontrollere.

Han ble pågrepet på nytt i februar og varetektsfengslet, siktet for fremstilling av bilder som seksualiserer eller viser seksuelle overgrep mot barn.

Disponerte PC

Politiet mener også at han brøt vilkårene for prøveløslatelsen, fordi han brukte en kryptert tjeneste.

– Han har brutt det særskilte vilkår som er at han har disponert en PC han ikke har oppgitt til Kriminalomsorgen. I tillegg mener vi at han har brukt en krypteringstjeneste som ikke kunne kontrolleres, sier Hordnes.

Politiet har ransaket Vies hjem to ganger. De er på jakt etter PC-en de mener han har brukt. Så langt har ikke politiet funnet den. Vie sier han har kvittet seg med maskinen fordi den var ødelagt.

Den forklaringen kjøper ikke Bergen tingrett uten videre.

«Retten viser til at det i utgangspunktet fremstår som lite troverdig at siktede har kjøpt en ca. ett år gammel PC under soning, men så kastet denne etter en til to måneder mens han var ute på permisjon i noen timer.

Retten viser også til at siktede ikke har forklart seg om denne PC-en før i rettsmøtet i dag. Siktede har ikke avgitt forklaring siden 1. februar 2017. Han har nå sagt seg villig til å avgi politiforklaring», heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

– Han har nektet straffskyld for dette fra dag en, men som en tidligere politimann skjønner han at politiet trenger tid til å etterforske dette. Det er også grunnen til at han har samtykket til varetektsfengsling, sier mannens forsvarer Ann Turid Bugge til NRK.

Hun mener saken fremstår som tynn.

– Det er ikke slik at det er funnet to bilder på elektronisk utstyr han har oppbevart. Det er knyttet til et varsel fra Kripos, som har fått oversendt informasjon fra utlandet, utdyper Bugge overfor NRK.