Mandag ettermiddag rant vannet gjennom taket og inn i det nye terminalbygget på Gardermoen: – Det var som et innendørs regnvær. FOTO: Espen Egil Hansen

Oppgraderingen av Oslo lufthavn kostet 14 milliarder kroner - men taket taklet ikke en kraftig regnbyge

Du får ikke alt for 14 milliarder kroner. Et vanntett terminaltak, for eksempel.