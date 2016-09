En forskningsstudie om effekten av å innføre nøytralt utseende snusbokser ga ikke resultatene Helsedepartementet ønsket, hevder forskere. Offentliggjøringen av rapporten ble utsatt.

– Rapporten passet dårlig i den politiske agendaen til helseministeren, og vi fikk høre at representanter for departementet ønsket å utsette offentliggjøringen av resultatene. Og departementet fikk viljen sin., sier leder for tobakksforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI), Karl Erik Lund, til VG.

Helseminister Bent Høie (H) ønsker å innføre en standardisering av emballasjen på tobakksprodukter, også snus. Undersøkelsen ble holdt unna offentligheten kun uker før lovproposisjonen ble fremmet fra regjeringen den 10. juni, og innholdet er ikke med i lovforslaget som behandles i Stortinget i høst.

– Det var tydelig at Helsedepartementet ikke var fornøyd med resultatene i det vi sendte som en foreløpig rapport, sier forsker Torleif Halkjelsvik, som utførte undersøkelsen.

Høie avviser overfor VG at rapporten ble stoppet fordi departementet var misfornøyd med resultatet. Han sier at det var ledelsen i FHI som mente rapporten ikke var godt nok kvalitetssikret, og at den derfor ble utelatt fra stortingsproposisjonen.

– Vi kan ikke bruke rapporter som ikke har den kvaliteten som FHIs ledelse krever for publisering. Og da kunne vi heller ikke bruke den i proposisjonen. Det er ikke noe rarere enn det, sier Høie.