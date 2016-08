Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for gi partiet tydelige føringer for hva det bør falle ned på i spørsmålet om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Statsminister Erna Solberg (H) klargjorde mandag at Høyre fortsatt vil gå inn for oljeleting i de omstridte havområdene utenfor Senja, Lofoten og Vesterålen når partiet går til valg neste høst.

Hva Arbeiderpartiet ville falle ned på under sitt landsmøtet i april neste år, er foreløpig uklart. Partiet gikk inn for en konsekvensutredning av områdene i 2013, men saken splitter partiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke antyde om partiet vil videreføre standpunktet i den neste stortingsperioden.

- Det er opp til programarbeidet og landsmøtet å avgjøre, sier Støre til NTB.

Kan legge føringer

Støre utelukker imidlertid ikke at han vil komme med føringer overfor partiet når det nærmer seg landsmøtet, slik hans forgjenger Jens Stoltenberg gjorde før landsmøtet i 2013.

Stoltenberg gikk den gangen ut og flagget tydelig at han mente partiet burde gå inn for en konsekvensutredning, til tross for stor uenighet i partiet.

- Nå tror jeg det er viktig at partiet får diskutere disse spørsmålene. Jeg vil følge debatten, så får vi se når det nærmer seg om jeg kommer med noen føringer. Jeg utelukker det ikke, sier Støre.

- Har du allerede tatt et personlig standpunkt?

- Jeg står godt på det standpunktet vi har i dag, sier Støre.

Vestlands-visitt

Ap-lederen er for tiden på en tre dager lang rundreise langs vestlandskysten, hvor han besøker en rekke bedrifter i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.

- Vestlandet har møtt den tøffeste hverdagen etter oljeprisfallet, her har ledigheten vokst, og det er viktig å lytte til hvordan hverdagen oppleves i bedriftene her, sier han.

- Statsminister Erna Solberg sier oljeleting i Lofoten og Vesterålen er viktig for verdiskapningen i Norge, i en tid hvor oljenæringen sliter. Er du enig med henne?

- Ap er for et høyt og forutsigbart aktivitetsnivå på norsk sokkel, samtidig som vi tar våre miljø- og klimaforpliktelser på alvor. Nå er vi på vei mot 24. konsesjonsrunde, og det vil være en fortsettelse av den politikken som har vært på dette området til nå. Så må vi ta beslutningene om de enkelte havområdene seriøst, slik at vi tar hensyn til både miljø og mulige nye leteområder. For norsk olje- og gassindustri har mulighet til å produsere med lavere utslipp enn ellers i verden, og de har mulighet til å komme med ny teknologi, blant annet innenfor fangst og lagring, som kan være avgjørende for arbeidet mot klimaendringer, sier han.

Verdiskapningsprogram

Støre sier et viktig innspill han tar med seg fra rundturen, er et ønske om en mer målrettet næringspolitikk som støtter bedrifter i å prøve ut ny og mer miljø- og klimavennlig teknologi.

- Jeg mener det er interessant å se på statlige låne- og finansieringsordninger som kan støtte pilotprosjekter i en tidlig fase der lønnsomheten er utsatt. Jeg mener vi må bli mer målrettet i næringspolitikken for å støtte de næringene der vi har særlig forutsetninger. For Ap vil et verdiskapningsprogram for havnæringen bli særlig viktig, sier han.