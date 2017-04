Ap vil stoppe norske flyselskaper som etablerer driftsorganisasjoner i utlandet. Norwegian mener et forbud er lovstridig.

Stadig flere flyselskaper etablerer seg med driftsselskap og flylisens (AOC – air operator’s certificate) i utlandet. Dette vil Ap til livs og vedtok på landsmøtet at de vil «hindre bruk av bekvemmelighetsflagg» innen luftfart.

Ap-vedtaket er derfor et direkte angrep på hvordan lavprisselskaper som Ryan Air opererer, og på at Norwegian og SAS etablerer seg i Irland, og med baser i en rekke andre land.

Lovstridig

Norwegian sier Aps forslag strider med loven:

– Forbud mot AOC-etableringer er lovstridig og vil i så fall berøre mange flyselskap i Europa da det er helt vanlig i bransjen. Det strider mot retten til fri etablering å fatte et slikt vedtak, skriver kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i en epost.

– Arbeiderpartiet må også forholde seg til virkelighetens verden og hva som er status i internasjonal luftfart. Særordninger for Norge vil føre til tap av trygge norske arbeidsplasser og det har jeg vanskelig for å tro at AP ønsker, skriver Skånvik.

Reduserer kostnadene

SAS har forklart planene om å etablere seg i Irland med at kostnadene i Norge er 35–40 prosent høyere, på grunn av arbeidsgiveravgift, skatter, pensjonsutgifter, sykelønnsordninger og andre sosiale kostnader

NHO Luftfart støtter Norwegians syn på vedtaket om AOC eller flylisens:

– Det er i direkte strid med EU-reglene om fri etableringsrett, sier administrerende direktør Torbjørn Lohte.

Fatale konsekvenser

Aps samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, sier heller ikke flyselskaper «kan fritt etablere seg uten å oppfylle myndighetskrav».

– Særlig innen luftfart er det avgjørende å ha kontroll på sikkerheten siden konsekvensene av en ulykke kan bli så fatale, sier han og viser til «uanstendige lønns- og arbeidsbetingelser i luftfarten.»

– Vi tar kampen for å forhindre dette. Presset er så stort at noen frykter for sikkerheten, sier Sivertsen.

Forhindrer regel-shopping

Aps mål er å forhindre at luftfart utvikler seg på samme måte som skipsfart og lastebilnæringen.

Ap-landsmøtet vedtok en rekke punkter i et forsøk på å sikre kontroll med luftfarten. De frykter en utvikling hvor flyselskapene flagger ut og etablerer et system med bekvemmelighetsflagg:

– Det er uakseptabelt når sosial dumping blir effekten av at ulike selskaper «shopper» regelverk. Vi må ha et regelverk som beskytter arbeidstakerne mot markedskreftene, sier Sivertsen.

Ap ønsker derfor å «sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i bransjen»:

Fakta: Vedtakene på landsmøtet Ha et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet Arbeide for tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret Hindre bruk av bekvemmelighetsflagg ved å arbeide for lovgivning som hindrer at selskaper kan etablere seg med flere Air Operating Certificate (AOC) i ett eller flere land. At det ikke skal være mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk Forhindre et system hvor piloter selv må betale for å skaffe seg nødvendig praksis for å få 500 flytimer–såkalt «pay to fly».

Partiet vil at det lages en stortingsmelding for en nasjonal luftfartsstrategi.

– Vi må møte utviklingen med en aktiv politikk. Vi kan ikke sitte med hendene i fanget, sier Sivertsen.

Rosinen i pølsen

Yngve Carlsen, president i Norsk Flygerforbund sier «selve rosinen i pølsen» er at regelverket skal sikre ansatte faste og hele stillinger direkte i flyselskapene.

–Hvis man er ansatt i et selskap der driftstillatelsen ligger, så vil mye rette seg. Med ordet ansatt faller nemlig det meste på plass. Er man ansatt i flyselskapet forhindres såkalte nulltimers-avtaler–at piloter bare får betalt for det antall timer man flyr og blir leid inn fra underleverandører.

– Det truer flysikkerheten, ikke minst fordi det fører til at man ikke rapporterer om feil eller mangler. Årsaken er frykt for å miste jobben. Mange har alt opplevd at å skrive kritiske rapporter om sikkerheten fører til at kontraktene ikke blir fornyet, sier Carlsen.

Bekvemmelighetsflagging kommer

– I tillegg er risikoen stor for at man møter på jobben selv om man ikke er skikket for å fly. Det skjer ikke om man er fast ansatt og har lønn ved sykdom.

– Vi ser nå en utvikling der flyselskaper har begynt med bekvemmelighetsflagging der de bemanner flygingene med personell fra tredjeland, ansatt i postkasseselskaper, i for eksempel i Singapore, sier Yngve Carlsen som er engstelig for smitteeffekten der alle europeiske selskaper følger etter og vil etablere seg på samme måte.

– . Skulle dette skje vil konsekvensen være bortfall av svært mange arbeidsplasser i europeisk luftfart, sier Carlsen.

For øvrig oppfatter NHO Luftfart og Torbjørn Lohte Ap-vedtakene «som en god intensjonserklæring».

– Det er i hovedsak ikke norske forhold som er bakteppet her. Dette er noe man må arbeide for internasjonalt, særlig i regi av EU, sier Lohte.

Tar europeisk initiativ

Og det gjør Ap, sammen med sosialdemokratiske kolleger i hele Norden.

Samarbeidskomiteen for nordiske sosialdemokratiske partier og fagorganisasjoner (Samak) kom i januar med rapporten «Fremtidens flytrafikk på rettferdige vilkår». Samak ledes for tiden av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I denne rapporten listes det opp 30 tiltak, hvorav syv er prioritert som tiltak det haster å gjennomføre. Anbefalingene vil de sosialdemokratiske partiene i Sverige og Danmark sørge for blir tema i EU. Vedtakene Ap gjorde på landsmøtet i helgen er hentet fra denne prioriterte listen.