Internasjonale medier kaster seg over nyheten om at Norge skal bygge verdens første fullskala skipstunnel.

– Når den britiske storavisen The Guardian kjører tittelen: «Move over Suez, hello Stad – Norway to build world’s first tunnel for ships», så må vi jo smile litt. Men det sier også litt om hvordan prosjektet oppfattes internasjonalt. Dette er en nyvinning, og noe som verden ikke har sett maken til, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.

I en pressemelding opplyser Kystverket at de så langt har registrert saker publisert av store medier i Danmark, Spania, Storbritannia, USA, Tyskland, Brasil, Argentina, Nederland, Sverige, Italia, Russland, Namibia, Nigeria, Mexico, Australia – for nevne noen.

– Det er ikke tvil om at skipstunnelen som konstruksjon og attraksjon er noe som fenger, men i Kystverket er vi opptatt av å få frem at sjøsikkerhetsaspektet ved byggingen er viktigst, og at målsettingen med prosjektet er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, understreker Andreassen.

Saken får stor spredning også i sosiale medier. På CNNs Facebook-side har en egenprodusert presentasjon basert på Kystverkets materiale over 1,5 millioner visninger, 12.800 delinger og 27.000 likerklikk – på under ett døgn.

Det er satt av til sammen 2,7 milliarder kroner til Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan over en tolvårsperiode. Den 1.700 meter lange tunnelen skal gå mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Sogn og Fjordane.