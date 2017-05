Norges Banks hovedstyre har besluttet at styringsrenten skal forbli på rekordlave 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Det er helt i tråd med analytikernes forventninger på forhånd.

Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.

I Norges Banks pengepolitiske rapport i mars, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk.

Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene. Hovedstyret mente at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden, skriver banken i en pressemelding.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars, om lag som ventet i forrige pengepolitiske rapport.

Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått. Kronekursen har svekket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt, ifølge Norges Bank.