Over 65.000 besøkende kunne arrangørene notere seg etter årets oljemesse i Stavanger. De fikk se vel 1.200 utstillere fra 40 land, ifølge Offshore Northern Seas (ONS).

- Den høye deltakelsen tyder på at det fins en optimisme i bransjen, og det bekrefter at ONS er et viktig treffsted som kan legge grunnlaget for nye bedrifter i en tid med store endringer, sier administrerende direktør Leif Johan Sevland i stiftelsen ONS i en pressemelding.

Vel 2.110 unge mennesker deltok på ungdomsdelen av messa.

I tillegg var 202 journalister fra 14 land til stede. (NTB)