Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har fulgt det globale dataangrepet tett etter at det rammet rundt hundre land fredag.

– Vi følger situasjonen veldig tett og har folk på plass for å overvåke dette. I natt har det vært stille. Status er at det fortsatt er tre norske virksomheter som vi har registrert er berørt. Vi følger med videre og sender ut råd til virksomheter ved behov. Vi har kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og andre miljøer for å kartlegge eventuell utvikling i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NTB lørdag formiddag.

Sikkerhetsmyndigheten regner med å legge ut informasjon om angrepet på sin hjemmeside i løpet av lørdag formiddag.

Største i sitt slag

Arnøy bekrefter at WannaCry-angrepet er det største i sitt slag noensinne, og IT-sikkerhetsselskapet Avast opplyser at det har registrert 57.000 angrep i 99 land, med Russland, Ukraina og Taiwan som hovedmål. Et animert kart fra New York Times viser at dataangrepet spredte seg raskt verden over.

– Det er bredt og går mot mange land. Det kan se ut som om det er kriminelle organisasjoner som ønsker å ta ut en økonomisk gevinst. Dette er et løsepengevirus som krypterer innholdet på datamaskinen, og som de da ønsker at du skal betale penger for å få åpnet opp igjen, sier hun.

Choice Hotels

Choice Hotels opplyser til VG fredag kveld at de har blitt rammet av det omfattende dataangrepet.

– Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller. Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.

Hun opplyser at systemer som berører deres gjester fungerer som normalt sent fredag kveld, men at de følger utviklingen tett og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet. De er i tett dialog med leverandøren av systemene.

– Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.

Via epost

Avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at NSM overvåker datatrafikk døgnet rundt.

– Dette er et alvorlig angrep, og vi følger utviklingen tett, sier Pretorius.

Pretorius forklarer at angrepet sannsynligvis har kommet via epost, og at viruset aktiveres ved at brukeren klikker på en lenke eller åpner en fil.

Programvaren låser datamaskinene ved å kryptere innholdet på harddiskene inntil brukerne har betalt en løsesum.

Bilder som ble publisert på sosiale medier, viste skjermer der det kom opp meldinger med krav om en innbetaling på 300 dollar (tilsvarende 2.600 kroner) hvis brukeren ønsket å låse opp datamaskinen. I meldingen sto det også «Oops, dine filer er blitt kryptert.»

Pengene kreves innbetalt i den digitale valutaen bitcoin innen 19. mai, hvis ikke risikerer brukeren at alle filene på de infiserte datamaskinene forsvinner, ifølge meldingen.