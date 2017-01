Næringsminister Monica Mæland (H) råder langtidsledige om å «komme seg ut og ta grep» når mange går inn i det nye året uten dagpenger.

– Det er enhver sitt ansvar å være aktiv når de søker jobb. Det er viktig at folk kan flytte på seg, både geografisk og på tvers av næringer, sier Mæland til VG.

Over 40.000 stillinger i olje- og gassbransjen er blitt borte siden begynnelsen av 2014. Etter to år mister ledige retten til dagpenger, og det neste alternativet for mange nå er sosialhjelp.

– Dagpengeperioden er begrenset. Dessverre opplever noen at dette tar slutt, og for de fleste er dette vanskelig. Da må man komme seg ut og ta grep, sier næringsministeren.

Ifølge beregninger fra Finansdepartementet vil det offentlige få 1,3 milliarder kroner ekstra om 4.000 arbeidsledige går fra dagpenger til arbeid.