NRK har fanget opp rykter om piratsendinger på FM i områder der det riksdekkende FM-nettet er slukket og erstattet av DAB-sendinger.

Områdene der NRK har fått tips om piratsendinger av NRK-kanaler, er Vesterålen, Mo i Rana og Steinkjer, skriver Klassekampen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har undersøkt saken uten å finne noe konkret, men utelukker ikke at det foregår piratsendinger.

– Det er et merkelig fenomen. Jeg har en mistanke om at det er mer en rakkerungesport enn det er alvor, sier Viggo Valle, programleder for Påskelabyrinten i NRK P1.

– Vi har digitalisert radioen i Norge, og jeg synes folk skal respektere det, sier han videre.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har brukt målebil til å undersøke mistanken i Steinkjer, men uten resultat. De sier at forklaringen kan være at signaler fra enkelte biladaptere kan oppfanges lenger unna enn forventet.)