Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på grunn av ulvesaken, melder NRK.

– Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken. Ulvekonflikten har aldri vært større, så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK etter at Stortinget har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.

– Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.

Forslaget støttes ikke av SVs Heikki Eidsvoll Holmås, som er partiets energi-, miljø- og transportpolitiske talsperson. Han mener det må andre grunner til for at det skal være et poeng å fremme mistillitsforslag mot Helgesen.

– Useriøst

– Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv, er ikke et av dem, sier Holmås til NTB.

– Ulvepopulistene i Senterpartiet står helt alene om å ville utrydde ulven i Norge. At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga onsdag innstilling i saken. Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c. Ingen av partiene på Stortinget sluttet opp om forslaget om å endre naturmangfoldsloven.

Under administrasjon

– Statsråden er i realiteten satt under administrasjon av Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke engang Helgesens eget parti vil stemme for forslaget hans, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (Sp) til NTB.

– Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.