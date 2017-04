MISFORNØYD: NHO-direktør og Høyre-medlem Tom Knudsen har lave forventninger til regjeringens NTP. Onsdag legges den frem etter at de i over en måned har lekket ut godbiter fra planen. FOTO: Vegar Valde

NHO-direktør fyrer løs mot Erna Solberg

NHO-direktør Tom Knudsen har sluttet å kalle Erna for stjerna. Han er opprørt over regjeringens nye transportplan for Vestlandet.