NHO deler ut sluttpakker til drøyt 50 ansatte over 60 år. Samtidig skal 25 nye personer ansettes. Flere stortingspolitikere reagerer.

– NHO påpeker ofte i ulike sammenhenger at flere må stå lenger i arbeid. Det gir også et ansvar for arbeidsgiver å ikke støte seniorene ut. Derfor fremstår dette som et gap mellom liv og lære, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF) til Dagens Næringsliv. Arve Kambe (H), som leder arbeids- og sosialkomiteen, betegner det som «svært umusikalsk».

NHO har stått hardt ved «arbeidslinjen» for å holde folk lenger i jobb, men har selv valgt å gi alle ansatte over 60 år tilbud om å ta sluttpakke ved 62 år. Drøyt 50 ansatte har takket ja til pakken, som i gjennomsnitt utgjør 1 million kroner, skriver avisen.

– Burde ikke være sånn

NHO-sjef Kristin Skogen Lund bekrefter at 25 nye skal ansettes over en fireårsperiode og begrunner det med behov for å fornye kompetansen.

– Signalmessig burde det jo ikke være sånn. Men når man står overfor en nedbemanningssituasjon, ser man at dette kanskje er den mest skånsomme måten man har – å tilby frivillige pakker. Og gitt kompetansesammensetningen i organisasjonen, var dette naturlig.

– Dobbeltmoralsk

SVs Karin Andersen kaller praksisen «dobbeltmoralsk så det holder».

– Dette viser til fulle at NHOs pekefinger mot folk som ikke jobber til de er 70, bare er dobbeltmoralsk og ikke verdt å lytte til. De går foran som et dårlig eksempel ved å sparke folk over 60, samtidig som de lobber for dårligere pensjoner til folk som ikke vil eller kan jobbe lengre, skriver hun i en epost til NTB.

Stortingsrepresentanten påpeker at det er vanskelig å få ny jobb etter fylte 60.

– Ny kompetanse kan vel alle bedrifter påberope seg å trenge, så her har de vel også forsømt seg i å etterutdanne egne ansatte, sier Andersen.