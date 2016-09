Barn bør følges - men ikke kjøres - til skolen av en voksen i hvert fall de første to skoleårene, mener NAF.

- Skolebarn bør helst gå eller sykle til skolen. Ved å kjøres lærer de seg ikke å bli gode trafikanter, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF til NRK.

1 av 3 foreldre: – Problem

60.000 førsteklassinger har nå drøyt to ukers erfaring i å komme seg til skolen.

NAFs undersøkelser viser at hver tredje forelder i Norge med barn i skolealder mener at trafikksikkerheten langs skoleveien er et problem.

Samtidig mener NAF at elevene blir bedre trafikanter ved å gå til skolen. Men første- og annenklassinger bør følges av en voksen.

- Skap trygg skolevei

- Har du ikke mulighet til å følge barnet ditt hver dag, slå deg sammen med andre foreldre og lag følgegrupper. Det viktigste er at du er med på å skape en trygg skolevei for poden og andre barn, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.