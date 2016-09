Mannen som meldte seg som eieren av de mange tusen kronene som lå strødd langs Østre Aker vei i Oslo onsdag, er pågrepet og siktet for heleri.

Kallestad, Gorm / SCANPIX NORGE

– Vi er i ferd med å avslutte avhøret av den siktede, sier avsnittsleder Audun Jevnaker ved Stovner politistasjon til VG torsdag.

Overfor Dagbladet utdyper han hvorfor de har siktet mannen for heleri:

– Vi mistenker at pengene ikke er rettmessig hans, sier Jevnaker.

Politiet vil nå forsøke å finne ut om det er mannens penger eller ikke. Etter de tekniske og taktiske undersøkelsene, blir det fredag bli avgjort om det er grunnlag for å varetektsfengsle mannen.

Hans advokat, Knut-Ole Bakke Hansen, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld.

Sedlene lå strødd

Klokken 13.50 onsdag fikk politiet melding fra flere personer om at det lå 500-lapper strødd på en strekning mellom Østre Aker vei mellom Økern og Veitvet i Oslo. Flere bilister skal ha stoppet og plukket med seg sedler før politiet kom til stedet.

Politiet ba folk om å levere eventuelle penger de hadde funnet langs veikanten til dem. Så langt har ingen kommet inn med sedler.

– Vi fortsetter å be folk forholde seg til sin ærlighet, sier Jevnaker.

Politiet fikk samlet opp rundt 30.000 kroner, men vet ikke hvor mye andre kan ha fått med seg.

Plukket penger

I en video Dagbladet har fått tilgang til har to biler – en privatbil og en varebil – stoppet for å plukke opp pengesedlene. Den ene har sagt til avisen at han ga pengene til mannen som kjørte varebilen. Ifølge ham hevdet varebilsjåføren at han kjente mannen som mistet pengene.

Politiet har sett videoen og arbeider ut fra det som fremgår av filmen.

– Det kommer klart frem på bilder og film hva som foregår, og det rammes av loven om hittegods, sier Jevnaker.

I tillegg til å ha sett videoen, har politiet sikret eget videomateriale av det de betegner som «en hendelse».