En mann er funnet omkommet etter en brann i en enebolig i Hole i Buskerud. Politiet har lokalisert en annen mann som skal ha tilknytning til brannen.

– En mann i tilknytning til brannen er lokalisert og tatt hånd om, skriver politiet i Nordre Buskerud på Twitter lørdag kveld.

Samtidig sier politiet til VG at de ikke vil gå ut med hvorfor de lette etter personen.

– Han er oss bekjent ikke skadd, sier operasjonsleder Stig Væråmoen til avisen, og legger til at de fortsatt ikke anser seg som ferdig med søket etter flere personer som var til stede før brannen.

De sier også at de ikke kan utelukke at det har skjedd noe kriminelt. Brannen er den andre på samme adresse på to dager, og politiet undersøker om de hadde sammenheng.

Operasjonslederen opplyser også at de har vært på adressen flere ganger tidligere. De knytter enkelte av personene som har hatt tilhold der til et rusmiljø i området.

Nødetatene rykket ut til brannen ved 19.30-tiden lørdag, og meldte samtidig at det var uvisst om det var personer i huset.

Om lag et kvarter senere skrev politiet på Twitter at en mann var funnet omkommet i eneboligen det brant i. Han var registrert med adresse der det brant.

Brannvesenet har nå kontroll på brannen, og det var aldri spredningsfare. Huset ble totalskadd i brannen.