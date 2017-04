En 43 år gammel mann vedgår at han drepte konen med kniv i 2015, men ikke at han mishandlet fem av sine seks barn. Rettssaken begynner i Bergen tingrett mandag.

– Han er enig i at det har vært en veldig konfliktfylt situasjon i familien, som i betydelig grad har gått utover barna, sier mannens forsvarer Brynjulf Risnes til NTB.

43-åringen har likevel «ulik forståelse» av det som i tiltalen beskrives som mishandling av fem av de seks barna, ifølge advokaten.

Mannen er tiltalt for forsettlig drap på sin 39 år gamle kone i familiens hjem på Follese på Askøy 14. februar 2016. Kvinnen ble stukket med kniv en rekke ganger og døde kort tid etter av lungekollaps, skader på hjertet og forblødning, ifølge tiltalen.

Ektemannen meldte seg selv for politiet. Han tilsto drapet og har vært varetektsfengslet siden.

– Han har hele tiden samtykket til varetekt, sier Risnes, som opplyser at mannen er interessert i at rettssaken skal vare så kort som mulig.

– Han erkjenner at all medieoppmerksomhet er en belastning for barna.

Mannen er også tiltalt for mishandling av fem av barna og vold mot konen mens barna var til stede. Det vil bli krevd erstatning på vegne av alle de seks barna. Den dreptes mor krever også erstatning.

Da drapet skjedde, var de seks barna deres i alderen ett til 18 år. Mannen er opprinnelig fra Somalia, men er norsk statsborger. Det samme var hans kone.

43-åringen har vært vurdert av rettspsykiatrisk sakkyndige, som har kommet til at han er strafferettslig tilregnelig. De sakkyndige vil være til stede i retten, og statsadvokat Ellen Cathrine Greve har tidligere opplyst at det kan komme opp ting under rettssaken som endrer konklusjonen. I tiltalen tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Bergen tingrett har satt av to uker til rettssaken.