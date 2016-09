Politiet har innledet etterforskning etter at en mann i 50-årene ble funnet med livstruende skader i en omsorgsbolig i Trondheim.

- Det er snakk om alvorlige hodeskader, samt betydelige skader på andre deler av kroppen. Det er fare for mannens liv, sier etterforskningsleder Anders Sunde-Eidem til NTB mandag kveld.

Mannen er innlagt på St. Olavs hospital. Han ble funnet i 18-tiden mandag.

- Det er indikasjoner på at mannen er påført ytre vold. Det var en lege som varslet at dette var mistenkelig og burde undersøkes. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt fastslå at det er påført ytre vold, men det er det vi etterforsker, sier Sunde-Eidem.

Ønsker tips

Omsorgsboligen mannen ble funnet i, ligger i Kongens gate og er tilknyttet Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Det var ansatte på stedet som tok kontakt med nødetatene. Kriminalteknikere er sendt til stedet.

- Vi er i gang med tekniske undersøkelser. Vi har også snakket med dem som fant ham og satt i gang en rundspørring blant dem som bor i naboleilighetene, opplyser Sunde-Eidem.

Politiet ber personer som kan ha observert noe, eller som kan ha informasjon om saken, om å ta kontakt på telefon 73899991.

Ingen mistenkte

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 19.17 mandag kveld. Snaut fem timer senere har politiet få spor å gå etter i saken, forteller Sunde-Eidem.

- Vi har ingen mistenkte, og vi har ikke fått inn noe ny informasjon ennå. Vi jobber bredt og prøver å hente inn så mye informasjon som mulig, sier han.

Mistanken om at mannen er utsatt for vold, begrunnes med de omfattende skadene han har.

- Vi jobber ut fra en teori om at det har skjedd en straffbar handling. Skjønn og erfaring peker oss i den retningen. Men vi har ikke fått dette bekreftet 100 prosent, og vi må blant annet avvente legeerklæringer, sier Sunde-Eidem. (NTB)