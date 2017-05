En bergensmann (44) som i tingretten ble dømt til 15 års forvaring for en rekke seksuelle overgrep mot jenter som var på overnattingsbesøk hos datteren, trekker anken.

Den 44 år gamle mannen fra Bergen ble dømt for overgrepene i slutten av november i fjor.

– Det er snakk om gruoppvekkende seksuelle overgrep, sa statsadvokat Magne Kvamme Sylta i sin prosedyre i fjor høst.

Forsvarsadvokat Fredrik Verling opplyste at dommen ble anket først og fremst fordi han mente straffenivået var for høyt. Han var også uenig i rettens bevisvurdering.

Trukket

Verling opplyser nå til Bergensavisen at anken er trukket, og at den planlagte ankesaken i neste uke dermed blir hevet. Han ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at klienten nå har godtatt dommen.

I rettssaken erkjente småbarnsfaren straffskyld på alle punkter. Han var tiltalt for å ha forgrepet seg på datterens overnattingsgjester mens de sov. Flere av ofrene ble utsatt for voldtekter, én av jentene mellom 25 og 30 ganger.

Krevde 20 års forvaring

I rettssaken la aktor ned påstand om 20 års forvaring for 44-åringen.

– De fornærmede og pårørende er svært lettet over at saken nå ser ut til å ha fått en avslutning, og at de slipper å møte i lagmannsretten, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til avisen.