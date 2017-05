En mann i begynnelsen av 40-årene er død etter å ha blitt utsatt for vold på en adresse i Ørje i Østfold natt til søndag. Den dødes far er siktet i saken.

Den pågrepne, som er i midten av 70-årene, er siktet for grov kroppsskade, men siktelsen kan bli endret, opplyser politiet i en pressemelding. En av deres teorier er at det dreier seg om en nødvergesituasjon.

Politiet i Østfold rykket ut med flere patruljer da de fikk en nødtelefon kl. 00.47 fra en adresse i sentrum av Ørje. I samtalen fremkom det at en voksen sønn utøvde vold mot foreldrene med et slagvåpen. Det var den nå pågrepne mannen som varslet politiet. Sønnen ble erklært død like før klokken 2.

Både den pågrepne og hans kone er påført skader. De ble begge kjørt i ambulanse til Sykehuset Østfold Kalnes for behandling. Mannen ble søndag morgen skrevet ut fra sykehuset, og han befinner seg i politiets sentralarrest på Grålum. Der vil han bli avhørt så snart han er i stand til eller ønsker å avgi forklaring, skriver politiet.