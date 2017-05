Kielfergen Color Fantasy. Her fotografert under en antiterrorøvelse i fjor. FOTO: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mæland endrer Color Line-forslag

Næringsminister Monica Mæland (H) endrer kurs etter å ha fått kritikk for et forslag som ville åpnet for at Color Line kunne ansette utenlandsk arbeidskraft.