Svaret på krisen i oljebransjen er ikke å åpne opp for boring i Lofoten og Vesterålen, mener Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte mandag at de omstridte feltene bør åpnes på grunn av vanskelige tider i olje- og gassektoren. Utspillet møter sterke reaksjoner i MDG.

- Jeg ser at Erna er bekymret for «oljekrisen». Har hun helt glemt klimakrisen? Har hun glemt den katastrofale utryddelsen av arter i verden? Det er utrolig at Høyre snakker om et «grønt skifte» den ene dagen, og så nok en gang går inn for å ofre våre aller viktigste og mest sårbare naturområder den neste. Dette er ikke verdiskaping, det er å ødelegge umistelige verdier for all framtid, sier partiets nasjonale talsperson Rasmus Hansson.

- Svaret på krisen i oljebransjen er å bygge opp nye, bærekraftige næringer som våre barn og barnebarn kan leve godt av. Å ofre Lofoten, Vesterålen og Senja for et par ekstra år med oljefest er ikke noen løsning, bare en måte å utsette det uunngåelige neste steget over til en miljøvennlig og bærekraftig økonomi, sier han.