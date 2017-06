Stortingspresidenten må gå av som følge av overskridelsene i byggeprosjektet, mener Sps Per Olaf Lundteigen. Men Olemic Thommesen ser ingen grunn til å gå.

Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport om byggesprekken på 700 millioner kroner. Stortinget brøt egne regler for anskaffelse, lød rapporten, som også konkluderte med at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.

Per Olaf Lundteigen peker på at administrativ ledelse omfatter både hele presidentskapet og Stortingsdirektør Ida Børresen.

– Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sier Lundteigen til NTB.

Lundteigen kaller det en «kjempefadese» at Stortinget ikke overlot til Statsbygg å være byggherre. Han mener oppfølgingen viser at presidentskapet har tatt altfor lett på saken.

– Det er så drøyt. Dette må få konsekvenser, sier han.

– Går ikke av

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) mener Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økning i kostnader og er kritisk til at søkelyset ikke er rettet mot selskapet Multiconsults manglende arbeid.

Han avviser bestemt at presidentskapet har holdt tilbake opplysninger om kostnadsoverskridelse fra Stortinget.

Thommesen vedgår at det kan være grunn til å se på presidentskapets håndtering ved enkelte sider av saken, men mener i hovedsak at presidentskapet har tatt tak i tingene etter hvert som de oppsto. På spørsmål i NRKs Dagsnytt 18 om han har tenkt å gå av, svarer han:

– Nei, det ser jeg ingen grunn til å gjøre.

– Holdt tilbake opplysninger

Høyres Michael Tetzschner sier rapporten fra Riksrevisjonen gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.

Han mener administrasjonen, under presidentskapets ansvar, har gitt Stortinget mangelfullt grunnlag for rehabiliteringsvedtak.

Tetzschner viser spesielt til budsjettbehandlingen høsten 2013, der han mener presidentskapet hold tilbake oppdaterte opplysninger. Stortinget ble dermed invitert til å godta en ramme, selv om administrasjonen og presidentskapet på dette tidspunktet visste den ville sprekke med 30 prosent.

– Man lot Stortinget debattere saken i plenum ut fra utdaterte tall, mens man kjente til at prisen ville bli en helt annen, sier Tetzshner.

Vil komme i mål før sommeren

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som mål å få behandlet saken før Stortinget tar sommerferie onsdag 21. juni. Det innebærer at komiteen i realiteten bare har ti dager på seg, ifølge Lundteigen.

– Det innebærer en ekstraordinær behandling, men jeg mener det må gjøres. Her er det påvist grove feil, sier han.

Også Tetzschner sier komiteen vil en innstilling før Stortinget tar sommerpause.

– For gjenoppbygging av tillit er første skritt å erkjenne at Stortinget er påført et omdømmetap av dem som er satt til å styre administrasjonen, sier han.

Ekstraordinært møte

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) sier det er veldig stramme tidsmarginer, men også han mener alt som skal til må gjøres for å få saken behandlet før sommeren.

– Det er dette storting og dette presidentskapet som har ansvaret for saken. Derfor er det nødvendig at man ikke overlater det til et nytt storting, sier han.

Kontrollkomiteen vil tre sammen til et ekstraordinært møte torsdag for å diskutere videre framdrift.