Landets første private yrkesskole åpner i Bergen trolig neste høst.

Kunnskapsdepartementet har godkjent at entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte en yrkesfaglig friskole i Bergen, skriver NRK.

– Det er fordi behovet er så stort og vi ønsker flere friskoler for yrkesfag som et supplement til det offentlige tilbudet. Men det forutsetter selvsagt at vi ikke går tilbake til den gamle loven som sa at slike skoler var forbudte, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skolen kan ha opptil 60 elever på hvert av trinnene VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk, og den skal ligge sentralt i Bergen.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane, som står bak prosjektet, håper at dørene kan åpne neste høst.

– Dersom ikke flere velger yrkesfag og fullfører vil det mangle 90.000 fagarbeidere i 2030, sier Isaksen, som mener det vil dukke opp flere private yrkesskoler framover.