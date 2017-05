Påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen ber LO-kongressen finne samlende svar på de tre stridssakene om EØS, Lofoten-olje og sekstimersdag.

– LO har makt når vi kommer frem til samlende standpunkter alle står bak, sa Gabrielsen da han presenterte utkastet til nytt handlingsprogram under LO-kongressen tirsdag.

Gabrielsen ruver i terrenget med sine 195 centimeter. Fra torsdag vil han ruve i LO også, for da ventes han med sikkerhet å bli valgt til Gerd Kristiansens etterfølger som LO-leder.

Han satt selv i den forberedende redaksjonskomiteen som før kongressen valgte å holde seg helt unna de tre stridssakene om EØS, Lofoten og sekstimersdag. I stedet valgte komiteen i innstillingen sin å beholde de samme formuleringene som kongressen samlet seg om for fire år siden.

– Jeg er sikker på at vi også denne gangen finner de gode, samlende kompromissene, sa Gabrielsen og viste til at det er tradisjoner i LO for å ta hensyn til forbundene som har de sterkeste interessene i en sak.

Hans eget forbund, Fellesforbundet, har advart kraftig mot å reforhandle eller si opp EØS-avtalen. I tillegg ønsker det konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Forslaget fra LOs største forbund Fagforbundet om sekstimersdagen har Fellesforbundet heller ingen sans for.