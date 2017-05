Regjeringen reduserer oljepengebruken for 2017 med fem milliarder sammenlignet med hva de hadde planlagt. Samtidig drysser de millioner på Statsraad Lehmkuhl og sykkel-VM.

Den ærverdige seilskipet Statsraad Lehmkuhl får tre millioner kroner i tilskudd til oppussing av skipet.

– Wow, er det sant? Dette er helt fantastisk, sier direktør Haakon Steinar Vatle i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl når Bergens Tidende ringer ham.

Tildelingen skjer samtidig som det blir kjent at regjeringen reduserer oljepengebruken for 2017.Det er blant nyhetene som NTB erfarer fra revidert statsbudsjett som legges frem i dag. Opprinnelig skulle det drysses 225,6 oljemilliarder utover landet i løpet av 2017.

Etter at regjeringen har sett på utviklingen i den norske økonomien de første månedene av året, har de nå bestemt seg for å redusere denne oljepengebruken med 4,7 milliarder.

Dette betyr at regjeringen bruker mindre enn den berømte handlingsregelen, som er på tre prosent av oljefondets verdi.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Mer penger til sykkel-VM

Selv om de kutter i oljepengebruken, har regjeringen også gjort endringer på budsjettet for nysatsinger. En rekke lekkasjer er gjort kjent før det reviderte statsbudsjettet legges frem senere på torsdag.

Regjeringen foreslår også å øke støtten til sykkel-VM i Bergen med ti millioner kroner.

– Regjeringen foreslår dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

7,5 millioner kroner av dette skal dekke økte kostnader til vei- og kollektivtiltak, mens de resterende 2,5 millionene skal gå til økte utgifter for Sivilforsvaret.

Dette innebærer at den samlede økonomiske støtten fra staten til arrangementet er på 52 millioner kroner. Sykkel-VM arrangeres i Bergen fra 16. til 24. september i år.

Oppussing av Statsraad Lehmkuhl

De tre millionene til Statsraaden kommer fordi skipet skal gjennom en omfattende rehabilitering og Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl har vært på jakt etter finansiering av dette. De regner med at rehabiliteringen vil koste rundt 14 millioner kroner totalt.

– Statsraad Lehmkuhl er en viktig del av norsk kulturarv og det er viktig å sørge for at skuten er i operativ stand, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tre millioner kroner var summen stiftelsen søkte i støtte om.

– Men vi turte ikke å håpe på at vi ville få alt vi søkte om. Dette er julaften i mai for oss. Vi er ikke helt i mål med finansieringen enda, men dette er et veldig viktig bidrag, sier Vatle.

Klimaforskning og asylsøkere

På en pressekonferanse torsdag ble det kjent at regjeringen bevilger 30 millioner kroner til mer klimaforskningen i Bergen. Det skriver BT mer om her.

Dagbladet skriver at regjeringen skal bruke 120 millioner ekstra kroner på enslige mindreårige asylsøkere, for å bedre dere situasjoner. Dette betyr flere psykologer, mindre flytting mellom mottak og midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.

– Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge. Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, sier statsråd Solveig Horne til Dagbladet.

Skal rydde mer

I det reviderte statsbudsjettet kommer det også en økning på syv millioner kroner, som kommer i tillegg til de 35 som var gitt, for å bekjempe marin forsøpling.

– En av de største miljøutfordringene globalt er forsøpling av havet, og dessverre blir det mer av det. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i en pressemelding.

Mer politiutstyr

Ifølge Aftenposten får politiet 100 millioner kroner ekstra til utstyr.

– Det handler om alt fra jakker til iPader og Iphoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Forsker mer

Regjeringen har i revidert budsjett også bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet på Svalbard, skriver avisen Nordlys.

– Forskermiljøet i Ny-Ålesund er verdensledende. Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Regjeringen har allerede bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.