En fersk undersøkelse utført blant 300 barneskolelærere, viser at kun 60 prosent av elevene kan det første verste av nasjonalsangen.

Ifølge undersøkelsen, utført av Framtida.no og Pirion, svarer de spurte lærerne at kun rundt 60 prosent av norske barneskoleelever kan det første verset av nasjonalsangen i Norge. Langt færre kan de resterende versene. Første vers av «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Nordmannen» er det også bare brøkdeler av barneskoleelevene som kan.

Professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Jan-Roar Bjørkvold, sier til avisen at han er fortvilet over resultatet i undersøkelsen.

– For meg som har brukt over 30 år av livet mitt på å fortelle om hvor viktig sang er for oss, er dette fortvilende, sier han.

Han mener lærere har et stort ansvar for å holde på sang i skolen.

– Det er sangen som holder oss sammen som nasjon i krisetider, både under og etter krigen og etter 22. juli, er det sangen som har samlet oss. Sangen gir oss glede, fellesskap, vemod og minner, sier han.