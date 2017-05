Kripos arbeider med å få egne rettigheter og vurderer å opprette «uniformerte politiprofiler» som skal patruljere på Facebook, ifølge Dagens Næringsliv.

Rent praktisk kan dette ifølge avisen bety at offisielle politimyndigheter kan få tilgang til for eksempel grupper som er lukket for offentligheten.

– Vi har sett på mulighetene for uniformerte profiler. Men har ikke avgjort om dette er noe vi skal gå for, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos.

Så langt har ikke Facebook gitt politiet profiler med utvidede rettigheter på nettsamfunnet, men politiet kan i stedet søke om innsyn i lukkede profiler i forbindelse med straffesaker.

Facebooks norske PR-byrå, Släger kommunikasjon, skriver i en epost at det sosiale mediet ikke har et konkret svar angående verifiserte politiprofiler på nettsamfunnet på nåværende tidspunkt.