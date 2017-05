Den to dager lange feiringen av kongeparets 80-årsdager koster minst 10,8 millioner.

I tillegg kommer politiets utgifter knyttet til sikkerheten rundt feiringen, skriver Aftenposten.

Aftenposten har vært i kontakt med både Statsministerens kontor, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Oslo politidistrikt og Slottet for å få en oversikt over prislappen for den offisielle feiringen av 80-årsdagene til kong Harald og dronning Sonja.

Statsministerens kontor opplyser at det over statsbudsjettet er bevilget syv millioner kroner til Regjeringens gave og markering av kongeparet.

6667 kroner pr. gjest

Gaven fra Regjeringen er en digital installasjon basert på dronning Mauds private fotoalbum og utvalgte drakter. Dette koster nærmere fem millioner kroner.

Regjeringen inviterte også til en markering av kongeparet i Operaen onsdag kveld.

Prislappen for dette er to millioner kroner, får Aftenposten opplyst fra Statsministerens kontor.

Mer enn 300 gjester er invitert, deriblant nærmere 35 kongelige fra hele Europa.

Festen beskrives som en slags debut for operahuset og de ansatte der. Aldri før har bygget blitt brukt til kongelig bespisning med så mange gjester.

I snitt koster festen omtrent 6667 kroner pr. gjest. Da er ikke sikkerhetsopplegget regnet med.

I den prisen inngår imidlertid utgifter til underholdning på Operataket og fyrverkeri. Underholdningen er åpen for 1000 publikummere.

Fakta: Gjestelisten til kongeparets 80-årsdager Norge: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid, fru Ferner. Danmark: Dronning Margrethe II, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim og prinsesse Marie. Sverige: Kong Carl XVI Gustaf, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsesse Sofia, Madeleine Kogevinas, Bernhard Mach, Desirée Kogevinas og Carlos Eugster. Luxembourg: Storhertug Herri, storhertuginne Maria-Teresa, arvestorhertug Guillaume og arvestorhertuginne Stéphanie. Monaco: Fyrst Albert II. Nederland: Kong Willem-Alexander, dronning Maxima, prinsesse Beatrix av Nederland, prins Constantijn av Nederland og prinsesse Mabel av Oranien-Nassau. Belgia: Kong Philippe og dronning Mathilde. Spania: Kong Juan Carlos og dronning Sofia. Storbritannia: Grevinnen av Wessex og lady Elizabeth Shakerley. Hellas: Dronning Anne Marie, kronprins Pavlos, prinsesse Marie-Chantal, prins Nikolaos og prinsesse Tatiana. Finland: President Sauli Niinistö og Jenni Haukio. Island: President Guðni Th. Jóhannesson og Eliza Reid.

Hoffet bruker 1,8 millioner kroner

Prislappen for gallamiddagen på Slottet og minicruise og lunsj i Kongeskipet «Norge» onsdag er noe mindre enn festen i Operaen.

Dette er det Det kongelige hoff som betaler for.

– Vi har budsjettert med 1,8 millioner kroner til feiringen av kongeparets 80-årsdager i mai. Dette dekker gallamiddagen på Slottet, lunsjen på Kongeskipet, innkvartering av de tilreisende gjestene, transport, arrangementet på Slottsplassen, skriver Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved Slottet, i en e-post til Aftenposten.

Hverken PST eller Oslo politidistrikt kan opplyse hvilke ekstraordinære utgifter de har i forbindelse med sikkerhetsopplegget rundt arrangementene.

Da flere tusen hyllet kongeparet på Slottsplassen tirsdag, hadde de en rekke synlige og usynlige tiltak. Blant annet sto det politibiler og patruljer ved hver mulige innkjørsel til Slottsplassen.

Stort sikkerhetsopplegg

Det er også blitt kjørt en rekke kortesjer i forbindelse med de ulike arrangementene. Her har blant annet Den kongelige politieskorte bistått. Det er en politiavdeling underlagt Oslo politidistrikt.

Politiet har brukt ressurser på å sperre av gater i Oslo sentrum, i tillegg til vakthold.

Oslo politidistrikt har ingen oversikt over hva feiringen vil koste dem, opplyser pressesjef Unni T. Grøndal.

– Vi har et eget system for økonomiregistrering. En oversikt over kostnadene vil først fremkomme i ettertid, sier hun.

Hvor mye ressurser de bruke, vil de heller ikke opplyse av taktiske årsaker.

– Ville uansett fulgt VIP-ene

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, bekrefter at de har avgitt livvakter til arrangementene. Samtidig påpeker han at sikkerhetsopplegget rundt dem som deltar på arrangementene, ikke nødvendigvis er mer omfattende enn ellers.

– De som er i livvakttjenesten, følger sine VIP-er. Dette er noe de uansett ville gjort, sier han.

Dessuten påpeker Bernsen at flere av de tilreisende gjestene har kommet med egne livvakter. Han vil heller ikke gå inn på hvor mye mannskap de bruker i forbindelse med feiringen.

– Det sier noe om kapasiteten vår. Derfor kan jeg ikke kommentere det, sier han.

Evakueringsbåt til to millioner

For øvrig har en rekke offentlige etater punget ut for å gi kongeparet gaver.

Forsvaret har gitt en evakueringsbåt til kongeskipet, som det til vanlig bemanner og drifter. Prislappen for denne er to millioner kroner.

– Det er en erstatning for dagens fartøy av samme type som må skiftes ut på grunn av slitasje, sier oberstløytnant Frank Sølvsberg, som er pressevakt i Forsvaret.

Stortinget har gitt et maleri som viser kong Olavs edsavleggelse i Stortinget i 1958, malt av Kira Wager. Stortinget kunne onsdag ikke svare på hva dette kostet.

I tillegg har Fylkesmennene i Buskerud og Hedmark gitt en billedbok med foto av kongeparets besøk i Norges fylker. Kommunene har gitt tekster til Framtidsbiblioteket. Disse vil først være tilgjengelig for å bli lest av publikum om 100 år. Utgiftene for dette er ikke kjent.