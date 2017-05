Joshua French har blitt overført til Norge av helsemessige og humanitære årsaker.

– Jeg er svært glad for å kunne bekrefte at kongolesiske myndigheter i går besluttet å overføre Joshua French til Norge. French kom til Norge i dag og får nå nødvendig medisinsk oppfølging. Belastningen for French og hans nærmeste har vært svært stor, saken har vakt sterkt engasjement og jeg er lettet over at han nå er i Norge, sier Solberg.

French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell.

– Kongolesiske myndigheter har i sin beslutning lagt vekt på de humanitære forhold i saken og særlig hensynet til moren, Kari Hilde French. Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sier Solberg.

Brende: – Ingen lovnader om bistand

Solberg sier det har vært en svært krevende sak for Kongo og Norge, og at hun er glad for at man har funnet en løsning.

Brende slår fast at det ikke har blitt lovet noen form for lovnader om bistand til Kongo eller pengeutbetaling som følge av avtalen.

Brende sier French ankom Norge ved 11-tiden 17. mai. Utleveringsbeslutningen kom ifølge Brende på plass på kontoret til Kongos president 16. mai.

– Fra norsk side er vi takknemlig for den fleksibilitet kongolesiske myndigheter har vist. Denne saken er svært spesiell, og har derfor vært høyt prioritert fra UDs side. Det er lagt ned en betydelig innsats over flere år fra utenrikstjenestens ansatte både i Norge og i utlandet. Jeg vil i dag takke alle som har bidratt til at saken fant en løsning, sier Brende.

Brende legger vekt på at det ikke er en benådning eller soningsoverføring fra kongolesiske myndigheter til Norge, og at French ikke har noen dom mot seg i Norge.

Christensen, Marte / NTB scanpix

Moren til French takker for støtten

French' mor, Kari Hilde French, takker i et blogginnlegg alle som har hjulpet i saken, blant andre norske myndigheter og statsminister Erna Solberg.

French sender også en spesiell takk til utenriksminister Børge Brende. Hun takker også kongolesiske myndigheter og landets president, Joseph Kabila, for å ha gjort det mulig å komme frem til en løsning. Også støttespillere i Norge får en takk i innlegget.

– Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet. Vi har endelig fått deg hjem, og gleden er ubeskrivelig! skriver French.

French skriver videre at de også kjenner på sorg, og at tankene går til familien Moland. Hun avslutter innlegget med å be om at familien får ro i tiden fremover.

French' mors engasjement og tilstedeværelse i Kongo har gjort inntrykk på kongolesiske myndigheter og sørget for at vi har fått en løsning, sa statsminister Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse.

Joshua French ble i 2009 pågrepet og senere dømt til døden for blant annet medvirkning til drap på sjåføren Abedi Kasongo, våpenbesittelse og spionasje.

Fakta: Fakta om Joshua French og Kongo-saken * Joshua French (34) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. * French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld. * Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord. * 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten. * 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland. * I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han av hensyn til sin svært reduserte helsetilstand bodd alene i en leilighet, under vakthold. * Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham enten benådet eller overført til soning i Norge. * Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba sa i februar til NRK at presidenten vil benåde French i løpet av 2017. * VG melder 17. mai at French er løslatt. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende holder pressekonferanse om situasjonen klokken 18 onsdag.

Forhandlet i flere år

I januar 2014 ble han dømt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland i fengselet.

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet frem en avtale som innebærer French overføres til Norge.

Det var 27. februar i år at justisminister Alexis Thambwe Mwamba i en samtale med NRK opplyste at Kongos president hadde gått med på å benåde French i løpet av 2017.