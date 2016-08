Oslo: Etter flere år med diskusjon, vil statsråd Solveig Horne (Frp) ha fortgang i prosessen med å opprette et gjeldsregister. Hun ønsker å ha det på plass til neste år.

Barne- og likestillingsministeren er bekymret for at unge voksne i aldersgruppen 18-25 år har over en milliard i inkassogjeld, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi lever i et velferds- og forbrukersamfunn. Aldri har det vært enklere å handle varer og tjenester på nett. Spesielt for ungdom som ønsker seg den siste vesken som bloggerne har eller den nyeste mobilen, legger hun til. Også veksten i forbruksgjeld blant de unge bekymrer statsråden.

- Ungdom har ikke nok kunnskap om personlig økonomi og vet ikke at forbrukslån og kredittkortgjeld er dyr gjeld. Jeg er opptatt av at de unge faktisk skal få denne kunnskapen tidlig, slik at de blir gode forbrukere og gode kunder. Veldig mange sliter langt opp i voksen alder med gjeld som de tok opp når de var yngre, legger hun til.

Horne sier regjeringens forslag om gjeldsregister sendes ut på høring i løpet av høsten, og at saken skal behandles i Stortinget til våren. Dermed håper hun et gjeldsregister kan være på plass høsten 2017.

Opposisjonen har tidligere kritisert regjeringen med å jobbe for langsomt med å opprette gjeldsregisteret.