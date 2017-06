Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.

Helgesen fortalte at norske myndigheter og organisasjoner som representerer en samlet matbransje, skal underskrive en avtale om å halvere mengden matsvinn i Norge innen 2030, melder VG fra konferansen. Signeringen vil foregå 23. juni hvor fem ministre og elleve bransjeorganisasjoner vil delta.

– Det er realistisk, men ambisiøst. Vi har fått med organisasjoner innen alt fra landbruk og fiske, til dagligvarebransjen og hotellkjeder. Hele verdikjeden for mat er representert, sier Helgesen til VG.

Han sier at en tredel av all mat i dag blir kastet med store konsekvenser for klimaet.

Nyheten om avtalen, som har vært under forhandling siden 2013, ble sluppet under den første dagen av EAT-konferansen som ble åpnet av Gunhild Stordalen. Konferansen samler forskere og politikere til debatt om hvordan kloden skal greie å gi sunn mat til en stadig økende befolkning. Flere kjente politikere, kjendiser og deltakere fra det svenske kongehuset var til stede under åpningen.

Henrik Montgomery, TT / NTB scanpix

Sveriges kronprinsesse Victoria holdt selv et innlegg om farene ved å dumpe søppel i havene.

– Klimaendringene, forurensning og overfisking stresser det marine livet i havet enormt. Innen 2050 vil havet inneholde mer plastikk enn fisk, og det er vi mennesker som forårsaker det. Vi er avhengige av havet for å overleve, men vi behandler det som en søppelkasse, sa hun ifølge VG.