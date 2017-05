Gerd Kristiansen (61) får full lønn på 1,2 millioner kroner årlig de neste tre årene etter at hun går av som LO-leder.

– Avtalen er med arbeidsplikt. Jeg skal blant annet være styreleder i Norsk Folkehjelp, sier Kristiansen til Dagens Næringsliv.

Ordningen har vært benyttet for avgåtte LO-ledere i flere tiår. Hennes forgjengere på LO-toppen – Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen har alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.

– Jeg var ansatt på samme lønn fram til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon. Jeg møtte hver dag. Ordningen ble innført under Tor Aspengren i 1969, sier Yngve Hågensen.