Frp tydeliggjør for første gang sin holdning til norsk EU-medlemskap og sier nå nei.

- Vi har vært for uklare tidligere, folk har ikke visst hva vi har ment. Nå sier vi for første gang nei, som det første partiet på høyresiden, sier Frp-nestleder Per Sandberg til Dagbladet.

Han leder Frps programkomité, og har de siste dagene jobbet med partiets partiprogram fram mot valget neste år.

- EU er i ferd med å grave sin egen grav. Da er det ingen grunn til at vi skal spekulere om dette spørsmålet i eget parti lenger, sier Sandberg til Dagbladet.

På Senja i Troms har Frps programkomité gjennom fire dager snekret sammen et forslag til nytt partiprogram.

Vekk med kontantstøtte

Ett annet av punktene der partiet nå går en helt ny vei, er fjerning av kontantstøtten i neste stortingsperiode. Entusiasmen for kontantstøtte for 1- og 2-åringer har vært klart dalende blant politikere i flere år, men nå tar Frp skrittet helt ut. Hvis dette til sist ender opp med å få gjennomslag.

– Dette vil det nok bli intern debatt om, innrømmer Harald Tom Nesvik overfor Aftenposten.

– Hva er årsaken til det at dette forslaget kommer nå?

– Vi vil ikke lenger ha denne statlige ordningen. Vi ønsker å se på alternative systemer hvor skattefritak står sentralt i stedet for kontantoverføringer. Vi får nå en debatt om det i partiet, og så får vi se hva vi ender opp med til sist, sier Nesvik.

Politisk lim

Kontantstøtten har vært sett på som et slags politisk lim på borgerlig side hvor særlig KrF har beskyttet ordningen, men også sett på muligheter for omkalfatring av ordningene. Men ikke avvikling.

– Det er helt klart at ideologi, blant annet troen på enkeltmennesket, må komme bedre frem i vårt program, sier Nesvik.

– Vi prøver jo å få et program som blir tydeligere ideologisk, alt fra skole og utdanning til innvandring. Vi ønsker betydelige skjerpelser når det gjelder mindreåriges rett til familiegjenforening. Vi vil sende et tydelig signal om innskjerpelse, men vi er ikke ferdig ennå. I løpet av denne måneden vil hele forslaget til program bli sendt ut til alle fylkeslag.

– Så du venter debatt?

– Vi må tørre å ta noen debatter. Det er vår oppgave. Selve programmet blir jo ikke spikret før på landsmøtet i mai, sier han.

Foreslår «transportpoliti»

Bård Hoksrud, som tidligere var statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og som nå er med i programkomiteen, sier han er glad for å ha fått med seg komiteen på forslaget om et nytt transportpoliti.

Bakgrunnen er det han beskriver som «vill vest-tilstander» i deler av transportbransjen, hvor spesielt utenlandske vogntog bryter norske lover og regler.

– Bransjen har dokumentert brudd på hviletid og fraktregler. Statens vegvesen har vedtatt å opprette en enhet, men det bransjen vil, er å ha en gruppe både med faglig kompetanse på tungbil, men også med politimyndighet. Altså en operativ enhet.

– Hvis en slik enhet raskt slår ned på slike brudd med bøter som svir, tror jeg det er noe aktørene fort vil forholde seg til, sier Hoksrud.