FARC-geriljaen og Colombias regjering regnes som sterke kandidater til Nobels fredspris, idet Nobelkomiteen innleder sluttspurten.

Vinneren kunngjøres av komiteens leder Kaci Kullmann Five 7. oktober.

– Det pågår møter ganske langt frem mot annonseringen, sier komiteens sekretær Olav Njølstad til NTB. Tradisjonen tro vil han ikke si noe om hvilke kandidater som er med i finaleheatet.

Kristian Berg Harpviken, direktør for fredsforskningsinstituttet PRIO, er imidlertid sikker på at fredsprosessen i Colombia blir diskutert på komiteens møter.

– Det ville være en klassisk fredspris, dette er den første reelle gjennombruddsfredsavtalen vi har sett på flere år, sier han.

Fakta: Nobelprisene I henhold til Alfred Nobels testamente ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900, med en forvaltningskapital på drøyt 30 millioner kroner. I dag er stiftelsen god for over 4 milliarder svenske kroner.

Den årlige avkastningen av stiftelsens investeringer deles i fem og fordeles på prisvinnere innen fysikk, kjemi, medisin og litteratur, samt mottakeren av fredsprisen.

Prisen er i 2016 på 8 millioner svenske kroner.

Økonomiprisen er ikke innstiftet av Alfred Nobel, men ble etablert i 1968 av Sveriges Riksbank og første gang utdelt i 1969. Den finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken. Prissummen er den samme som de andre prisene. (Kilde: Nobelinstituttet)

I bakhånd?

Ankepunktet er at fredsavtalen ikke er landet før det har vært holdt folkeavstemning om forhandlingsresultatet. Det skjer 2. oktober, få dager før årets fredspris kunngjøres.

– Der ikke utenkelig at komiteen har en alternativ kandidat i bakhånd og forbereder to saker. Så ser man an resultatet av folkeavstemningen, sier Harpviken.

Fredsavtalen vil gjøre slutt på verdens lengstvarende konflikt, men avtalen ble kunngjort lenge etter at fristen for å nominere kandidater til årets pris utløp i februar.

Harpviken tror likevel at Colombia har vært med i diskusjonen fra første stund.

– Denne fredsprosessen har vært velkjent i tre-fire år, og har sett lovende ut de siste to årene, påpeker han.

Norge og Cuba er tilretteleggere for prosessen. Det er derfor ikke utenkelig at Norge kan få del i en fredspris, men Harpviken påpeker at tilretteleggerne hele veien har insistert på at det er partene selv som gjør jobben.

– Det gjør de med god grunn, men da svekker de også grunnlaget for at de skulle være kandidater, sier han.

Atomavtale eller Snowden

En annen «klassisk fredspris» ville være atomavtalen med Iran, som kom i stand i fjor og trådte i kraft på nyåret. På Harpvikens egen liste over mulige vinnere har han trukket frem et par sentrale bakspillere: USAs energiminister Ernest Moniz og Ali Akbar Salehi, sjef for Irans atomenergiorganisasjon. De to deltok begge i forhandlingene.

Fredsforskeren hadde varsleren Edward Snowden øverst på favorittlisten han publiserte i februar, en liste som vil bli oppdatert om få dager.

Da fristen for å foreslå kandidater gikk ut i februar, var det kommet rekordmange forslag: 376 i alt. Blant disse er 228 personer og 148 organisasjoner.

– Det er flott at vi får mange gode forslag. Det ligger så klart en utfordring i et så stort antall. Men alt i alt ser vi antallet som et uttrykk for at prisen blir oppfattet som relevant og viktig, sier Olav Njølstad.

Hvite hjelmer i Syria

Den siste tiden har kjendiser og aktivister engasjert seg for at de frivillige redningsmannskapene i De hvite hjelmene i Syria bør få prisen. Det er uklart hvem som skal ha nominert denne gruppen, eller hvorvidt forslaget nådde komiteen i tide til å bli med i vurderingen i år.

Nobelkomiteen offentliggjør ikke kandidatene, men det hender forslagsstillerne selv gjør det. Audun Lysbakken fra SV har nominert IS-offeret Nadia Murad, som tilhører yazidi-folket i Irak, og den kongolesiske legen Denis Mukwege. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har foreslått to navngitte matforskere fra Kina og India.

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump, pave Frans og greske flyktninghjelpere er også nominert.