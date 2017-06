Arbeiderpartiets fallende oppslutning og Senterpartiets vekst bremset opp i mai, viser gjennomsnittet av meningsmålingene fire måneder før stortingsvalget.

Gjennomsnittet av ni nasjonale meningsmålinger som ble publisert i mai og som Poll of polls har beregnet, viser små endringer fra april.

De mest interessante trekkene er at Arbeiderpartiets jevne fall fra 36,6 prosent oppslutning i oktober i fjor nå har bremset opp. Gjennomsnittet i mai ble 31,7 prosent, som er 0,1 prosentpoeng opp fra april. Samtidig har Senterpartiets vekst fra 7 prosent ved utgangen av fjoråret stanset på 12,3 prosent – uendret fra april.

Sperregrensen

I tillegg holder SV seg over sperregrensen for sjuende måned på rad. Det ville gitt et stortingsflertall på 88 mandater til de rødgrønne, dersom det hadde vært valg nå.

Men SV lever farlig. Snittet i mai ble 4,2 prosent, ned 0,4 prosentpoeng fra april. Partiet ble målt under sperregrensen på tre av de ni stortingsmålingene som ble publisert i mai.

Mulig lekkasje

Også regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF kjemper mot sperregrensen. Venstre endte på 3,2 prosent i mai (-0,5), som er partiets svakeste i denne stortingsperioden. Dette er fjerde måned på rad under sperregrensen. Venstre endte under 4 prosent på åtte av ni målinger i mai.

KrF landet på 4,7 prosent i gjennomsnitt i mai. Det er ned bare 0,1 prosentpoeng fra april, men mer interessant er det også partiets svakeste på et halvt år. KrF havnet under sperregrensen på to av ni målinger, og noen av bakgrunnstallene antyder en mulig lekkasje til De Kristne.

Stabilt blåblått

Oppslutningen om regjeringspartiene Høyre og Frp har vært bemerkelsesverdig stabil siden de og samarbeidspartiene mistet flertallet på målingene i oktober i fjor.

Samlet ligger de to partiene nå 0,2 prosentpoeng over snittet i november i fjor, etter at Høyre endte på 23,5 prosent og Frp på 13,0 prosent i mai. Det er fram 0,2 prosentpoeng for begge fra april.

Små marginer

Samlet ville dagens opposisjonspartier fått 91 mandater mot 78 til regjeringen og samarbeidspartiene ved et valg på mai-snittet.

Da er Miljøpartiet De Grønne inne med ett mandat (2,8 prosent og +0,1 siden april) og Rødt med to mandater (2,6 prosent, +0,3). Men Poll of polls understreker at det er usikkerhet om Rødts andremandat, på grunn av nettstedets beregningsmodell.

Dersom SV justeres ned til 3,99 prosent, Venstre til 4,0 prosent og de øvrige holdes uendret, krymper opposisjonens flertall til 86 mot 83 mandater. Settes både SV, Venstre og KrF under sperregrensen, ender Ap og Sp med et flertall på 87 mandater.