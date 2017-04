INSTALLERING: Teknikere forbereder installering av Europas nye signalsystem ERTMS på et togsett. FOTO: Brian Cliff Olguin

Forsinkelser og usikkerhet i Europa, men Norge satser 36 milliarder

Norges nye super­signalsystem skal greie seg uten lyssignaler og master. Men kritiker sier det er fare for at Norge bommer med en investering på over 30 milliarder kroner.