Folkehelseinstituttet (FHI) vil at antibiotika skal klassifiseres i en egen legemiddelklasse slik man gjør med narkotika.

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv foreslår instituttet at antibiotika bør få en egen reseptklasse med særlige bruksrestriksjoner og oppfølgingsansvar ettersom overforbruk og resistens ikke bare rammer den enkelte, men hele samfunnet.

– Det handler ikke om å begrense tilgjengeligheten for den enkelte pasient, det handler mer om at det enkelte land må ha bedre regime for å kunne følge og overvåke totalforbruket. Landene må forplikte seg i forhold til det og signalisere til befolkningen at dette er en viktig legemiddelklasse, som har særegne kvaliteter som ikke gjelder andre legemidler og derfor må håndteres mer som en dyrebar ressurs, sier fagdirektør John-Arne Røttingen i FHI til avisen. Han har skrevet debattinnlegget sammen med FHIs direktør Camilla Stoltenberg.

Som følge av feil og overdreven bruk av antibiotika har antallet såkalte superbakterier, som er resistente mot antibiotika, økt dramatisk over hele verden de siste årene. I Norge er problemet foreløpig begrenset, men det øker.