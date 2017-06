Diskusjonene om det nye kommunekartet er over i Stortingets kommunalkomité. Antallet kommuner kuttes fra 428 til 354. Tvang skal brukes i ti tilfeller.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet. Helt til det siste var det spenning om enkeltkommuner, i noen tilfeller var meningene delte også mellom de to regjeringspartiene.

– Det er behov for sterke og livskraftige kommuner for å realisere målene med reformen. Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad (Frp).

Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner. Når Torsken, Berg og Trøgstad slås samme med andre kommuner og Flora og Vågsøy fusjonerer blir det tallet 354. Endelig avgjørelse fattes av Stortinget 8. juni.

Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner. Men reformen er også omstridt og innebærer at ulik bruk av tvang ved ti sammenslåinger: