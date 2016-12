Selv om rekordmange er sendt ut av Norge med tvang i år, sier politiet at de ikke kommer til å nå regjeringens mål om å sende ut 9000 personer før nyttår.

Politiet vil derfor gjøre en målrettet innsats før 2017 setter inn, melder NRK.

Ved utgangen av november hadde politiet sendt ut til sammen 7312 personer som oppholdt seg ulovlig i Norge, ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet. Det er det høyeste antallet noen gang, og 5 prosent flere enn til samme tid året før.

– Dette er et tall som viser at det har vært er mange som ikke har krav på asyl, som har blitt her og latt være å forlate landet, og da er det nødvendig at politiet gjør det arbeidet som de har gjort gjennom året, sier statssekretær Fabian Stang (H) til NRK.

– Det er jo alltid brutalt når man er nødt til å bruke politiet til å få mennesker til å gjøre det de er pålagt, sier Stang, som er statssekretær for innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Av de vel 7312 som er sendt ut med tvang, var 2041 straffet, eller vel én av fire. De fleste av disse er fra Romania, Polen og Litauen. Statsborgere fra disse tre landene utgjør 43 prosent av de rundt 2000 straffedømte som er tvangsutsendt.