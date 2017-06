I Norge er det kremasjon og kistebegravelse som er alternativene når man er død. Mer miljøvennlige metoder finnes, og 110 nordmenn vil frysetørkes i Sverige.

Det opplyser Vårt Land, som beskriver metoden nordmennene ønsker å benytte. Den avdøde fryses ned til 18 minusgrader, frysetørkes i flytende nitrogen til en temperatur på minus 196 grader og vibreres med lyd til miljøvennlig, tørt pulver.

På stedet hvil

Metoden er ikke tillatt i Norge i dag, der alternativene etter livet begrenser seg til å bli kremert til aske eller lagt i kiste og begravd. Asken kan spres på fjell eller over hav, men ingen av delene er spesielt miljøvennlige slik de foregår i dag. Avisen skriver at norsk politikk på området ser ut til å stå på stedet hvil.

Kirken bremsekloss

– Jeg synes det er rart at man for eksempel ikke har større valg i kiste. En trend man ser om man leser gravferdsblogger, er at stadig flere ønsker å ta i bruk miljøvennlige materialer som flettverk eller resirkulert papp, sier samfunnsviter og skribent i Humanist, Oda Rygh.

Hun har uttalt at kirken er en bremsekloss for alternative typer begravelse fordi den har monopol på gravferd.