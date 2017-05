Fem personer er pågrepet for kroppskrenkelse etter en politiaksjon i Sørum. To personer ble lettere skadd.

Episoden skjedde på Orderud gård i Sørum, og ifølge VG var det en stor politiaksjon med fem til seks politibiler og et politihelikopter.

Av de pågrepne er det en kvinne og fire menn. En av de fornærmede er fraktet til sykehus med lettere skader. Politiet vet ikke om de som er involvert bor i boligen eller ikke.

Per Orderuds advokat, Erling Olav Lungtveit, forteller til avisen at det var en besøkende av Per Orderud på Orderud gård som ble truet.

– Per er ikke involvert på en annen måte enn at han hadde besøk av en person som de som trengte seg inn har vært ute etter. Per kjenner besøkende, men ikke dem som trengte seg inn, opplyser Lungtveit.

Han forteller at Orderud ble kjent med den besøkende i kjølvannet av et avsluttet soningsforhold.