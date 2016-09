Barnehager, Vinmonopolet, flytoget, studentsamskipnader og andre virksomheter kan havne i streik om ikke Spekter kommer til enighet om pensjoner med LO Stat og Unio innen natt til lørdag.

– Vi skal i megling på store, vanskelige spørsmål. Streikefaren er derfor overhengende, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Blir det ikke enighet mellom partene, kan til sammen i underkant av 2.200 personer bli tatt ut i streik fra og med lørdag 17. september, og store deler av landet vil bli berørt.

– Meglingen handler først og fremst om retten til å forhandle om våre medlemmers fremtidige pensjon. Den retten er helt grunnleggende for oss som fagforbund, og svært viktig for våre 340.000 medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio Spekter, Eli Gunhild By.

Ansatte i Vinmonopolet, Ruter, Flytoget, Selskapet for industrivekst (SIVA), Norlandia Barnehagene, AIM Norway og studentsamskipnadene i Bergen, Stavanger og Østfold blir tatt ut om det blir streik.

Det er rett og slett en gigantmegling, forteller LOs forhandlingsleder.

– Hva du skal leve av når du slutter å jobbe, er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier Gran.

Meglingen starter 13. september klokken 9 hos Riksmekleren, og det er satt av fire dager til å prøve å løse floken.